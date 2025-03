Indemnização de tripulantes. Supremo Tribunal rejeita recurso da TAP

O processo era relativo a quatro funcionários, mas pode servir de base para centenas de profissionais na mesma situação.



Segundo as contas do Sindicato de Pessoal de Voo da Aviação civil, as indemnizações podem custar à TAP entre 200 a 300 milhões de euros.



No início do ano a companhia aérea tinha informado ter reservados 37 milhões de euros para possíveis ações judiciais como esta.



Os tripulantes já pediram uma reunião urgente com a TAP para falar sobre esta decisão.