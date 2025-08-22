Indemnizações. Musk acerta princípio de acordo com seis mil despedidos do Twitter

Os detalhes do acordo ainda não foram divulgados e têm que ser aprovados pelo tribunal. Por isso, o princípio de acordo adiou a audiência marcada para setembro.







Quando em 2022 Elon Musk comprou o Twitter, demitiu cerca de seis mil funcionários (mais da metade da força de trabalho). Alguns processaram a empresa alegando que não foram pagos todos os benefícios previstos no plano de rescisão.



A ação judicial argumenta que desde 2019 o plano de rescisões do então Twitter previa que os funcionários receberiam dois meses de salário base e mais uma semana de salário por cada ano completo de serviço. Sendo que os funcionários em postos mais elevados tinham direito a seis meses de salário base.

No entanto, Elon Musk pagou a alguns trabalhadores demitidos no máximo um mês de indemnização, enquanto outros não receberam nada.





A BBC entrou em contato com o X (antigo Twitter) e com os advogados que representam os funcionários para comentar o assunto.



