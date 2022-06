Indemnizações pagas pelo Fundo de Garantia Automóvel sobem para 8,9 ME em 2021

Ainda de acordo com o comunicado do regulador dos seguros, do total de processos de sinistros, em 3.025 o responsável não possuía seguro de responsabilidade civil automóvel válido e em 156 o responsável não foi identificado.

Já as indemnizações pagas totalizaram 8.931.650 euros, mais 1,4% do que no ano anterior.

Os processos relativos a danos materiais representam 2.636 ocorrências e os casos e lesão corporal foram 529.

Em 2021, foram ainda participados 16 acidentes mortais, mais um do que em 2020.

A reparação dos danos materiais ascendeu a 3,2 milhões de euros, menos 17% relativamente a 2020.

Quanto a indemnizações, foram pagos 5,2 milhões de euros em indemnizações por lesão corporal, mais 47% face a 2020. As indemnizações por lesão corporal incluem danos não patrimoniais, danos patrimoniais futuros, despesas médicas, medicamentos, transportes e outros danos emergentes.

As indemnizações por morte totalizaram 484.215 euros, menos 65%.

Depois de pagas as indemnizações, o FGA exige aos responsáveis civis incumpridores que tenham seguro e o reembolso dos montantes despendidos. Em 2021, foram recuperados quase 2,5 milhões de euros.