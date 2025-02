Índice de Perceção da Corrupção. Portugal tem o pior resultado de sempre

, revela o Índice de Perceção da Corrupção 2024 , divulgado esta terça-feira, e no qual Portugal obteve 57 pontos, “fixando-se na 43ª posição em 180 países”, numa escala de 0 (para Estados altamente corruptos) a 100 (elevada integridade dos Estados no combate à corrupção).No índice, publicado desde 2012, Portugal partilha o 43.º lugar com o Botswana e o Ruanda, mas fica mais bem colocado do que parceiros europeus como Espanha e Itália.

“Este é o pior resultado desde que o Índice começou a ser publicado em 2012 e reflete um declínio contínuo desde 2015”, acrescenta ainda o documento, publicado anualmente pela Transparency International.

, lê-se no comunicado do ramo português da Transparência Internacional sobre os resultados nacionais no Índice global.Os principais fatores identificados para este declínio da posição portuguesa são, segundo o índice, a “avaliação negativa da eficácia do combate à corrupção e do funcionamento das instituições públicas”, o que configura problemas de aplicação da lei; as fragilidades “na implementação de política anticorrupção e na supervisão do setor público”; e ainda a “avaliação negativa devido a nepotismo, favoritismo político e financiamento partidário pouco transparente”.Destaca-se ainda que Portugal ficou abaixo da média europeia no que respeita à perceção da integridade no setor público:

"O desempenho de Portugal foi um dos piores da Europa Ocidental, com uma queda de quatro pontos na pontuação e a perda de nove posições no ranking global", destaca a organização.

Portugal tem agora o desafio de demonstrar progressos concretos na implementação de reformas, para evitar que a sua posição continue a deteriorar-se nos próximos anos e para recuperar a confiança internacional na integridade do seu setor público", lê-se no comunicado da TI Portugal.Para a presidente da representação portuguesa da TI, Margarida Mano,"O pior resultado de sempre deve-se em primeiro lugar a uma componente cumulativa., defende Margarida Mano no comunicado.Citada no comunicado, a responsável aponta ainda “circunstâncias conjunturais, como a Operação Influencer, com impacto na perceção da integridade no setor publico, que contribuem para este resultado”.O Índice de Perceção da Corrupção 2024, divulgado esta terça-feira, revelou “uma tendência preocupante de estagnação e retrocesso global no combate à corrupção”. A média global dos países avaliados “manteve-se baixa (43), com mais de dois terços dos países a registarem pontuações abaixo de 50 (numa escala de 0 a 100, onde 0 representa um nível extremamente elevado de corrupção percebida e 100 indica um setor público altamente íntegro)”.

O ranking deste índice é liderado, segundo os resultados globais, pela Dinamarca que atingiu uma pontuação de 90 pontos, seguido da Finlândia com 88, Singapura com 84 e Nova Zelândia com 83.

No entanto, no ano passado a Europa teve cerca de um terço dos seus 31 países com “reduções de pontuação iguais ou superiores a três, refletindo uma degradação generalizada das pontuações nos países europeus, pelo segundo ano consecutivo, e onde apenas Islândia, Eslovénia, Luxemburgo e Chipre se destacam pela positiva”.