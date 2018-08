Índice S&P500 atinge máximo de sempre e ultrapassa recorde de há sete meses

Lusa21 Ago, 2018, 21:24 | Economia

O índice alargado da bolsa norte-americana tinha alcançado em 26 de janeiro deste ano um novo máximo, ao tocar nos 2.872,87 pontos.

Wall Street está a ser impulsionado pelo desempenho da economia norte-americana, com o produto interno bruto (PIB) a expandir-se ao ritmo mais rápido dos últimos quatro anos no período entre abril e junho e as empresas a apresentarem aumentos de lucros.

"Certamente foi um choque a forma como rapidamente o mercado subiu em janeiro, mas agora, passado oito meses do ano, este tipo de crescimento no mercado faz sentido, no geral", disse à Bloomberg Peter Jankovskis, co-responsável da área do investimento da Oakbrook Investments.

Desde o início do ano, o S&P500 subiu mais de 7%, impulsionado pelos ganhos de mais de 15% nos segmentos de tecnologia e consumo e de quase 11% nas empresas da área da saúde.

Cerca das 18:45, os mercados acionistas norte-americanos seguiam em alta, com o índice industrial Dow Jones a ganhar 0,45% para 25.875,83 pontos, e o tecnológico Nasdaq a avançar 0,86% para 7.888,07 pontos.