Inditex atinge lucros recorde de 1.305 milhões de euros no 1.º trimestre fiscal

Num comunicado enviado à agência reguladora do mercado bolsista espanhol (CNMV), a empresa diz que as vendas no primeiro trimestre fiscal (de fevereiro a abril) cresceram 1,5%, para 8.274 milhões de euros, e o lucro bruto (EBITDA) cresceu 1%, para 2.393 milhões de euros.

A margem bruta (diferença entre receitas e despesas) cresceu 1,5%, para 5.011 milhões de euros, atingindo os 60,6%, menos quatro pontos base do que no primeiro trimestre de 2024.

Entre fevereiro e abril, a Inditex abriu lojas em 26 mercados, com 5.562 lojas em funcionamento no final do primeiro trimestre.

A multinacional celebra 50 anos desde que a Zara, a sua marca principal, abriu a primeira loja, na Rua Juan Flórez, em A Coruña. Este estabelecimento continua aberto e foi recentemente renovado.

A administração da empresa continua a ver oportunidades de crescimento em 2025. Só entre maio e 09 de junho, as vendas, em loja e `online`, a taxas de câmbio constantes, cresceram 6% face ao período homólogo, de acordo com as demonstrações financeiras apresentadas.

A Inditex vai avançar com mudanças na sua equipa de gestão de topo, uma vez que José Arnau, vice-presidente da empresa e colaborador próximo do fundador Amancio Ortega, deixará o Conselho de Administração no final do seu mandato, no dia 15 de julho.