Indústria brasileira critica aumento da taxa de juro

A CNI defendeu que o aumento da taxa "custa caro para a economia e para a população, pois significa menos investimentos e, consequentemente, menos emprego e renda", de acordo com comunicado divulgado na quarta-feira.

A organização salientou que a medida do Banco Central do Brasil (BCB) é "um remédio exagerado para controlar a inflação, com efeitos indesejados sobre a economia" e pediu uma revisão urgente.

Também na quarta-feira, o BCB tinha justificado o aumento diante de um cenário inflacionário "mais adverso", com a subida dos preços no consumidor em 4,87% em termos homólogos, acima da meta fixada para este ano (3%) pela instituição.

No entanto, a CNI sublinhou que a inflação desacelerou em novembro face ao mês anterior.

A organização considerou ainda um erro "manter o ciclo de alta" iniciado em setembro.

Esta é a terceira subida consecutiva da taxa de juro aprovada pelo banco central: em setembro a taxa subiu 0,25 pontos e em novembro mais 0,5 pontos.

A decisão surpreendeu o mercado financeiro, que esperava um aumento de 0,75 pontos percentuais, de acordo com as previsões das agências especializadas.

O BCB espera aumentos da mesma grandeza nas próximas duas reuniões, a serem realizadas em janeiro e março do próximo ano, o que deixará a taxa em 14,25%.

A instituição assinalou, em comunicado, que os desafios no ambiente externo, principalmente a atual situação económica dos Estados Unidos, exigem cautela por parte dos países emergentes.