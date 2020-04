Indústria de lanifícios pede apoios para assegurar a próxima coleção

José Robalo frisa que as empresas produziram a coleção de outono/inverno, mas não conseguiram entregar os tecidos, exportados quase na totalidade, porque os clientes foram fechando portas nos vários países, quer as confeções, quer as lojas.

"A coleção outono/inverno não foi entregue. Esta estação já desapareceu, os armazéns estão lotados com excesso de stock. Se não vendi esta estação, como é que vou comprar matéria-prima para fazer a seguinte? Há apoios do Estado de que a indústria vai necessitar", defende o presidente da ANIL, com sede na Covilhã.

Segundo José Robalo, o impacto faz-se sentir desde fevereiro, altura em que algumas empresas começaram a notar dificuldades no abastecimento da lã, uma vez que a maioria é proveniente da Austrália, mas a sua lavagem é feita na China, explica.

Seguiu-se "uma redução drástica nas encomendas, que é geral", devido à incerteza que se vive.

"As encomendas começaram a ser anuladas nuns casos, suspensas, em outros casos adiadas", sublinha o presidente da ANIL.

O recurso de algumas empresas ao ´lay-off`, em alguns casos parcial, foi uma das soluções encontradas, mas "o futuro é uma incógnita", num setor que, segundo os últimos dados conhecidos, de 2018, adianta José Robalo, exportou cerca de 300 milhões de euros, sendo à volta de 200 milhões da Cova da Beira, onde está instalado o maior exportador do setor, o Grupo Paulo de Oliveira, na Covilhã.

O responsável acentua existir uma cadeia para que tudo funcione normalmente, "das matérias-primas ao produto final na loja". Se a venda ao público continuar suspensa, "vai ser um problema muito grande".

José Robalo prefere não fazer projeções. Espera que a situação provocada pela pandemia do novo coronavírus não se prolongue e aguarda a reação do mercado, mas acrescenta que se a situação não se resolver, será impossível as empresas manteres as suas estruturas.

"Com as empresas paradas, é impossível manter toda a estrutura produtiva", antevê o presidente da ANIL, para quem, neste momento, avançar com cenários "é fazer futurologia".