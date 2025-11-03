Indústria transformadora chinesa abrandou crescimento em outubro

Este indicador, elaborado pela agência de análise de risco Standard & Poor`s (S&P) e que muitos investidores internacionais tomam como referência para analisar o setor manufatureiro chinês, desacelerou de 51,2 pontos em setembro para 50,6 no mês que acabou de terminar.

Ao medir o PMI, uma marca acima de 50 pontos representa uma expansão da atividade no setor em comparação com o mês anterior, enquanto abaixo disso significa uma contração.

O dado também fica abaixo do esperado pelos analistas, que esperavam uma desaceleração do crescimento, mas menos acentuada, para cerca de 50,9 unidades.

A leitura da S&P é mais positiva do que a oficial, divulgada na passada sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) chinês, que apontou para um sétimo mês consecutivo de contração da atividade industrial, situando o PMI em 49 pontos.

O fundador da RatingDog, Yao Yu, explicou que tanto a procura como a oferta abrandaram em outubro, e que, em ambos os casos, a guerra comercial com os Estados Unidos está entre os principais responsáveis.

"Do lado da procura, uma maior incerteza comercial em outubro fez com que as novas encomendas para exportação caíssem fortemente (...). Os receios do mercado quanto ao enfraquecimento das exportações mantiveram-se. Do lado da oferta, a incerteza no ambiente externo também prejudicou o crescimento da produção", afirmou.

Yao esclareceu que todos os subíndices que medem a atividade produtiva continuam a apresentar resultados positivos, assim como o índice de emprego, que acompanha a evolução do mercado de trabalho no setor manufatureiro chinês, que registou em março o nível mais elevado desde agosto de 2023.

Em face à atual conjuntura, o Executivo chinês acredita que o novo plano quinquenal (2026-2030) aprovado recentemente pelo Partido Comunista Chinês "pode oferecer algum apoio no futuro" ao PMI, graças às medidas prometidas em matéria de estabilização económica e de impulso à procura interna.