Indústria transformadora da China recupera em agosto

O índice de gestores de compras (PMI, na sigla em inglês), elaborado pela agência de notação financeira Standard & Poor`s e amplamente utilizado por investidores internacionais para avaliar a indústria transformadora chinesa, fixou-se nos 50,4 pontos em junho e 49,5 em julho.

No PMI, uma leitura acima dos 50 pontos indica expansão da atividade face ao mês anterior, enquanto abaixo desse patamar corresponde a contração.

O valor agora divulgado superou as previsões dos analistas, que antecipavam uma manutenção em terreno negativo, em 49,5 pontos.

O resultado divulgado pela Caixin contrasta com os dados publicados no domingo pelo Gabinete Nacional de Estatísticas da China, que reportou uma contração da atividade em agosto, pelo quinto mês consecutivo, embora a um ritmo mais moderado do que em julho.

Segundo a publicação, a expansão observada deveu-se à "retoma das novas encomendas e à moderação na queda da procura externa".

"O maior volume de novos pedidos provocou uma acumulação de trabalho em atraso em agosto. No que respeita aos preços, a inflação dos custos de produção acelerou para o nível mais elevado desde novembro de 2024", detalhou o relatório.

A Caixin acrescentou ainda que os preços de venda se mantiveram estáveis, após oito meses consecutivos de quedas, num contexto de "forte concorrência", e que "a confiança empresarial reforçou-se, atingindo o máximo dos últimos cinco meses".