INE adia divulgação dos dados da economia e da inflação para 2 de maio

O anúncio deste adiamento foi publicado na página do INE, visando a estimativa rápida do Índice de Preços no Consumidor em abril, a estimativa rápida das Contas Nacionais Trimestrais no primeiro trimestre e o Índice de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas no Comércio.

Estes destaques estavam todos previstos para dia 30 de abril, mas foram adiados para 02 de maio devido à falha de energia que impediu a conclusão dos trabalhos, segundo o INE.

Há outros dois destaques estatísticos, a atividade turística e as Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego referentes ao mês de março, que estavam agendados para esta quarta-feira e serão publicados como previsto.

Um corte generalizado no abastecimento elétrico afetou na segunda-feira, desde as 11:30, Portugal e Espanha, continuando sem ter explicação por parte das autoridades.

Aeroportos fechados, congestionamento nos transportes e no trânsito nas grandes cidades e falta de combustíveis foram algumas das consequências do "apagão".

O operador de rede de distribuição de eletricidade E-Redes garantiu hoje de manhã que o serviço está totalmente reposto e normalizado.