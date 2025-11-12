Economia
INE confirma abrandamento da inflação para 2,3% em outubro
O Instituto Nacional de Estatística confirmou que a taxa de inflação homóloga foi de 2,3 por cento em outubro, menos 0,1 pontos percentuais do que a verificada em setembro.
Num comunicado divulgado esta quarta-feira, o INE adianta que a inflação subjacente - que exclui produtos com preços mais voláteis, como alimentos não transformados e energia - registou uma variação de 2,1 por cento, contra 2,0 por cento no mês anterior.
Já a variação do índice relativo aos produtos energéticos diminuiu para -1,2 por cento (0,3 por cento no mês anterior), enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 6,1 por cento (7,0 por cento em setembro).
Em cadeia, a variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi nula (0,9 por cento no mês precedente e 0,1 por cento em outubro de 2024). A variação média dos últimos 12 meses foi 2,4 por cento, valor idêntico ao do mês anterior.
Por sua vez, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português registou uma variação homóloga de 2,0 por cento em outubro, face a 1,9 por cento em setembro.
Este valor foi inferior em 0,1 pontos percentuais ao estimado pelo Eurostat para a área do euro (em setembro esta diferença tinha sido de 0,3 pontos percentuais).
Excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, o IHPC em Portugal atingiu uma variação homóloga de 1,9 por cento em outubro (1,6 por cento em setembro), taxa inferior à da zona euro, estimada em 2,4 por cento.
O IHPC registou uma variação mensal de -0,3 por cento (1,0% no mês anterior e -0,4% em outubro de 2024) e uma variação média dos últimos 12 meses de 2,3 por cento (2,4% no mês precedente).
