INE confirma estimativa. Inflação abrandou para 2,4% em fevereiro

Mediante o arredondamento a uma casa decimal, a taxa de variação do Índice de Preços no Consumidor agora difundida vem confirmar a estimativa rápida de 28 de fevereiro.

O indicador de inflação subjacente, expurgado de produtos mais voláteis como os alimentos e a energia, apresenta uma variação homóloga de 2,5 por cento em fevereiro, abaixo em 0,2 pontos percentuais face aos 2,7 por cento do mês anterior.



"A variação do índice relativo aos produtos energéticos diminuiu para 1,5 por cento (2,4 por cento no mês anterior) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados aumentou para 2,4 por cento (1,8 por cento em janeiro)", lê-se na nota do INE.A variação mensal do Índice de Preços no Consumidor "foi -0,1 por cento (-0,5 por cento no mês precedente e nula em fevereiro de 2024). A variação média dos últimos 12 meses foi 2,5 por cento (2,4 por cento no mês anterior)".



O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor sofreu, ainda segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, uma "variação homóloga de 2,5 por cento, 2,7 por cento no mês anterior e superior em 0,1 pontos percentuais ao valor estimado pelo Eurostat" para a Zona Euro.



"O IHPC registou uma variação mensal de -0,1 por cento (-0,6 por cento no mês anterior e 0,2 por cento em fevereiro de 2024) e uma variação média dos últimos doze meses de 2,7 por cento (valor idêntico no mês precedente)", concluiu o INE.