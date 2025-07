INE confirma subida da inflação em junho para 2,4%

Com arredondamento a uma casa decimal, a taxa de variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) hoje avançada pelo INE coincide com o valor da estimativa rápida divulgada pelo instituto em 30 de junho.

Já o indicador de inflação subjacente -- que exclui produtos mais voláteis, como alimentos e energia -- registou uma variação homóloga de 2,4% em junho, que compara com 2,2% no mês anterior, confirmando-se o estimado nos primeiros valores divulgados.