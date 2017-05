INE confirma taxa de desemprego de 9,8 por cento em março

RTP 30 Mai, 2017, 11:13 / atualizado em 30 Mai, 2017, 12:05 | Economia

Em março, “a população desempregada foi estimada em 503,6 mil pessoas, tendo diminuído 0,9 por cento em relação ao mês precedente (menos 4,7 mil pessoas), enquanto a população empregada foi estimada em 4 649,5 mil pessoas, tendo aumentado 0,4 por cento (mais 18,1 mil pessoas) face ao mês anterior”, frisa o INE.



“A estimativa provisória da taxa de desemprego de abril de 2017 foi de 9,8 por cento. Neste mês, a estimativa provisória da população desempregada foi de 503,7 mil pessoas e a da população empregada foi de 4 646,2 mil pessoas”, lê-se no relatório Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego.



Em abril de 2017, “a estimativa provisória da população empregada foi de 4.646,2 mil pessoas, tendo diminuído 0,1 por cento (3,3 mil) face ao mês anterior (março de 2017) e aumentado 0,8 por cento (37,4 mil) em relação a três meses antes (janeiro de 2017)”.



Por outro lado, no mês passado, “assistiu-se a um decréscimo mensal na população empregada de adultos (25 a 74 anos) (0,1 por cento; 4,8 mil) e de mulheres (0,2 por cento; 4,3 mil). Em contraste, observou-se um aumento na população empregada de jovens (15 a 24 anos) (0,6 por cento; 1,7 mil) e de homens (1,1 mil, ao que corresponde uma variação relativa quase nula)”.



No mesmo mês, “a taxa de emprego situou-se em 59,6 por cento, tendo-se mantido inalterada em relação ao mês anterior e aumentado 0,5 pontos percentuais (p.p.) face a três meses antes”.



Já a estimativa provisória da população desempregada, em abril de 2017, foi de 503,7 mil pessoas, tendo-se mantido praticamente inalterada em relação ao mês anterior (março de 2017) e diminuído 2,8 por cento (14,5 mil) face ao observado três meses antes (janeiro de 2017)”.



Ainda em abril de 2017, e por comparação com o mês anterior, “a população desempregada diminuiu para homens (1,9 por cento; 4,7 mil) e adultos (1,1 por cento; 4,6 mil), tendo aumentado para mulheres (1,8 por cento; 4,7 mil) e jovens (5,6 por cento; 4,6 mil)”, acrescenta o INE.