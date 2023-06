INE divulga contas nacionais do primeiro trimestre

Os economistas consultados pela Lusa consideram que os dados disponíveis até à data, nomeadamente os resultados da execução orçamental, permitem antever um excedente no conjunto dos primeiros três meses do ano.Na totalidade do ano de 2022, o défice orçamental caiu para 0,4% do PIB, meta que o Governo prevê também este ano alcançar.Com as contas nacionais por setores institucionais, o INE divulga também a taxa de poupança das famílias.