INE. Economia cresceu 1,8% no segundo trimestre

RTP30 Ago, 2019, 11:12 / atualizado em 30 Ago, 2019, 11:31 | Economia

As previsões apontavam já esta conclusão do INE.







"O Produto Interno Bruto (PIB) registou no 2º trimestre de 2019 uma taxa de variação homóloga de 1,8 por cento. (...) O contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB diminuiu para 2,4 p.p. (4,1 p.p. no 1º trimestre)" apontou o Instituto, "devido principalmente à desaceleração do investimento".







"A procura externa líquida apresentou um contributo menos negativo, de -0,6 p.p. (-2,3 p.p. no trimestre precedente), em resultado da desaceleração mais intensa das Importações de Bens e Serviços relativamente à das Exportações" refere.



Relativamente ao primeiro trimestre o crescimento foi de 0,5 por cento, "mantendo a taxa verificada no trimestre anterior."

"O contributo da procura interna para a taxa de variação em cadeia do PIB, que tinha sido positivo no 1º trimestre, passou a negativo (de 1,4 p.p. para -0,9 p.p.), enquanto o contributo da procura externa líquida foi positivo (1,5 p.p.) no 2º trimestre, após ter sido negativo (-0,9 p.p.) no trimestre precedente," explicou a agência de estatísticas portuguesa.







Já "o índice de produção industrial apresentou uma variação homóloga de -3,5 por cento em julho (-5,5 por cento em junho). A taxa de variação do índice da secção das Indústrias Transformadoras situou-se em -1,5 por cento (-3,4 por cento no mês anterior)" assinala o Instituto.