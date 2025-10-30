INE. Economia cresceu 2,4% no terceiro trimestre

"O Produto Interno Bruto (PIB), em volume, registou uma variação homóloga de 2,4% no 3º trimestre de 2025, após ter aumentado 1,8% no trimestre precedente", lê-se numa nota do INE.





"O contributo negativo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB foi menos acentuado, refletindo a aceleração das exportações de bens e serviços e uma ligeira desaceleração das importações de bens e serviços", explica.





Segundo o instituto, "o contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB manteve-se próximo do observado no trimestre anterior, verificando-se uma aceleração do consumo privado e uma desaceleração do investimento".





Comparando com o segundo trimestre de 2025, "o PIB aumentou 0,8% em volume, após um crescimento de 0,7% no trimestre anterior", adianta.





"O contributo positivo da procura interna para a variação em cadeia do PIB aumentou, refletindo a aceleração do consumo privado. Por outro lado, o contributo da procura externa líquida foi mais negativo, tendo a aceleração das importações de bens e serviços sido mais pronunciada que a das exportações de bens e serviços".