INEM adjudica concurso de helicópteros médicos à Gulf Med por cerca de 77,4 milhões de euros

Segundo o INEM, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) adjudicaram na quarta-feira a proposta apresentada por esta empresa, com o preço total de 77.475.160,00 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, para aquisição de serviços de disponibilização, locação, manutenção, gestão da aeronavegabilidade e operação de meios aéreos pelo instituto.

"Através deste procedimento, o INEM procura assegurar a assistência médica de emergência por via aérea até 2030, através de uma frota permanente de quatro aeronaves a operar em regime de 24 horas", refere em comunicado.

Acrescenta que a frota de quatro helicópteros médios é exclusivamente dedicada a missões de emergência médica, compatíveis com o transporte de incubadora, que vão funcionar em permanência.

Conduzido pelos SPMS, o procedimento contou com o apoio permanente da Força Aérea Portuguesa, e avança agora para a fase de habilitação com vista à assinatura do contrato, condicionado a Fiscalização Prévia por parte do Tribunal de Contas.

O Governo aprovou uma resolução do Conselho de Ministros que autorizou a realização de despesa até 97,4 milhões de euros para a contratação de quatro helicópteros para o INEM, para o período compreendido entre julho de 2025 e junho de 2030.