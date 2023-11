Inflação a 12 meses em Moçambique aumenta para 4,75% em outubro

Os dados indicam que Moçambique "registou uma subida do nível geral de preços na ordem de 4,75%", influenciada pelas divisões de bens e serviços diversos e de educação, com uma subida de preços, respetivamente, de 17,10% e 14,12%, face a igual período do ano passado, indicou o INE.

A inflação a 12 meses em Moçambique tinha voltado a reduzir-se em setembro, para 4,63%, então o sexto mês consecutivo de redução da inflação homóloga, e menos 0,30 pontos percentuais face a agosto, caindo nessa altura para mínimos de janeiro de 2021, segundo o histórico do INE.

De acordo com os dados até outubro, os preços em Moçambique subiram 2,75% desde o início de 2023 e a inflação mensal média dos últimos 12 meses caiu para 8,07%, segundo o INE.