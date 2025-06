Inflação abranda em maio em Espanha para 2%

A inflação (subida dos preços comparando com o mesmo mês do ano anterior) desceu assim em maio em Espanha pelo terceiro mês consecutivo.

Segundo o INE, a evolução da inflação em maio deveu-se, sobretudo, à descida dos preços dos pacotes turísticos.

Contribuíram ainda para a moderação da inflação em maio os preços da eletricidade, que subiram menos do que no mesmo mês de 2024.

A taxa de inflação subjacente (sem a energia e os produtos alimentares frescos, tradicionalmente os mais voláteis do cabaz de compras), situou-se nos 2,2% em maio em Espanha, menos duas décimas do que em abril.

Quanto à evolução em cadeia (comparação com o mês anterior), os preços subiram 0,1%, comparando com abril.

Espanha acabou no final de setembro de 2024 com o IVA zero em alguns alimentos e repôs até ao final do ano passado todos os valores normais deste imposto sobre o consumo, terminando assim com quase três anos de medidas extraordinárias para controlar a inflação.

O Governo de Espanha adotou pacotes para responder à subida dos preços depois de no primeiro semestre de 2022 ter tido dos valores mais elevados da União Europeia (UE) e de em julho daquele ano ter registado a inflação mais alta no país desde 1984 (10,77%).