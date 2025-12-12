Inflação abrandou para 2,2% em novembro, confirma INE

"A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi 2,2% em novembro, taxa inferior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior", indicou hoje o INE.

Com estes valores, fica também confirmado que a maioria das pensões vai subir 2,8% no próximo ano, segundo os cálculos da Lusa com base na fórmula que tem em conta a inflação média dos últimos 12 meses, sem habitação, bem como a taxa de crescimento médio anual do Produto Interno Bruto (PIB) nos últimos dois anos.