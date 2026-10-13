Economia
Inflação acelera para 3,6% em setembro
A inflação acelerou para 3,6% em setembro, em termos homólogos, o que compara com uma taxa de 3,3% no mês anterior, segundo os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que confirmam a estimativa rápida.
"A aceleração do IPC (Índice de Preços no Consumidor) é explicada em grande medida pelo aumento do preço dos combustíveis", indica o INE.
O índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 15,3% (12,2% no mês anterior), enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados acelerou para 3,7% (3,4% em agosto).