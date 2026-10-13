Inflação acelera para 3,6% em setembro

"A aceleração do IPC (Índice de Preços no Consumidor) é explicada em grande medida pelo aumento do preço dos combustíveis", indica o INE.

O índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 15,3% (12,2% no mês anterior), enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados acelerou para 3,7% (3,4% em agosto).