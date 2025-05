Inflação da zona euro deverá ser de 2,1% em 2025 e 1,7% em 2026

No que respeita à União Europeia (UE), as previsões macroeconómicas da primavera indicam uma inflação de 2,3% para este ano e de 1,9% em 2026, ambas revistas em baixa face ao exercício macroeconómico anterior, de novembro de 2024.

De acordo com o executivo comunitário, após uma média de 2,4% em 2024, espera-se que a inflação geral na zona euro atinja a meta do Banco Central Europeu (2%) até meados de 2025 --- mais cedo do que o previsto anteriormente --- e que a média seja de 1,7% em 2026.

No que respeita à UE, as projeções apontam para que o indicador continue a diminuir, atingindo 1,9% em 2026.

Bruxelas alerta ainda que uma escalada das tensões comerciais entre a UE e os EUA, com os aumentos das taxas alfandegárias, poderia reacender as pressões inflacionistas.