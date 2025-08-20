Inflação da zona euro estabiliza em julho nos 2% pretendidos pelo BCE

A inflação subjacente, que exclui o efeito dos preços mais voláteis, como energia e alimentos frescos, também se manteve estável, em 2,3%, o mesmo nível de maio e junho, de acordo com o índice harmonizado de preços ao consumidor hoje publicado pelo serviço de estatística da União Europeia (UE).

O aumento dos preços em julho foi motivado, sobretudo, pelo encarecimento dos serviços, que contribuíram com 1,46 pontos percentuais para a taxa, apesar de terem moderado a sua inflação em uma décima, para 3,2%.