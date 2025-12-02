Inflação da zona euro estimada em 2,2% em novembro

De acordo com o serviço estatístico da União Europeia, analisando as principais componentes da inflação, medida pelo Índice Harmonizado dos Preços no Consumidor (IHPC), a dos serviços é a que apresenta a maior subida de preços homóloga (3,5%), seguida da alimentação (2,5%), bens industriais não energéticos (0,6%) e da energia (-0,5%).

Entre os países da área do euro, as maiores taxas de inflação homólogas estão estimadas na Estónia (4,7%), Croácia (4,3%) e Áustria (4,1%), enquanto no outro extremo, com os menores valores, estão Chipre (0,2%), Itália (1,1%) e Finlândia (1,4%).

Em Portugal, a inflação medida pelo IHPC é estimada nos 2,1% em novembro.