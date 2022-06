Inflação do Reino Unido atinge 9,1% e é a mais elevada dos últimos 40 anos

O ritmo de aumento dos preços de bens e serviços no mercado britânico acelerou para níveis de há quatro décadas, particularmente nos alimentos, com destaque para o pão, cereais e carne, assim como bebidos não alcoólicas. Os preços dos transportes, da habitação, da água, da eletricidade e do gás estão igualmente a subir.