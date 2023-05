Inflação em Angola desce em abril em termos homólogos, mas acelera na variação mensal

O Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN) registou uma variação de 0,92% entre março e abril de 2023, sendo necessário recuar a maio de 2022 para encontrar uma variação mais acentuada (0,93%)

Quanto às classes de consumo, a Saúde foi a teve o maior aumento de preços (1,91%), destacando-se também os aumentos dos preços verificados nas classes Vestuário e Calçado"(1,55%), Bens e serviços diversos (1,45%) e Hotéis, Cafés e Restaurantes com (1,22%).

A classe Alimentação e bebidas não alcoólicas foi a que mais contribuiu para o aumento do nível geral de preços com 0,53 pontos percentuais durante o mês de abril, seguindo-se as classes Bens e serviços diversos, com 0,10 pontos percentuais, Saúde, com 0,07 pontos percentuais e Vestuário e calçado com 0,06 pontos percentuais, enquanto as restantes classes tiveram contribuições inferiores a 0,06 pontos.

A variação homóloga situou-se em 10,59%, um decréscimo de 15,20 pontos percentuais face à observada no mesmo período do ano anterior.

Comparando a variação homóloga atual com a registada no mês anterior verificou-se uma desaceleração de 0,22 pontos percentuais, enquanto em termos mensais se notou uma aceleração de 0,02 pontos.