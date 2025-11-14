Inflação em Espanha em outubro subiu para 3,1%

A inflação homóloga (subida dos preços comparando com o mesmo período do ano anterior) em outubro em Espanha aumentou assim uma décima, depois de se ter situado nos 3% em setembro.

Foi o segundo mês consecutivo de aumento da inflação em Espanha, depois de se ter mantido nos 2,7% em julho e agosto.

A subida dos preços em outubro deveu-se, principalmente, ao aumento da eletricidade, segundo o INE.

Quanto à taxa de inflação subjacente (sem a energia e os produtos alimentares frescos, tradicionalmente os mais voláteis do cabaz de compras), situou-se nos 2,5% em outubro, depois de ter sido 2,4% em setembro, segundo a mesma estimativa divulgada hoje.

Na evolução em cadeia (comparação com o mês anterior), os preços em Espanha aumentaram 0,7% em outubro, depois de terem diminuído 0,3% em setembro.