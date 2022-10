Inflação em Portugal nos 9,8% em setembro

A inflação média na Zona Euro, em setembro, foi ligeiramente mais baixa do que o anúncio preliminar previa. Segundo o Eurostat, os preços subiram 9,9%, uma décima menos do que tinha sido previsto no início deste mês. O valor da inflação para Portugal, medida pelos critérios do Eurostat, ficou em setembro nos 9,8%, abaixo da média dos países da moeda única.