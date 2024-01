Foto: Reuters (arquivo)

A taxa de inflação continua a desacelerar. Em dezembro foi de 1,4 por cento, confirmou o Instituto Nacional de Estatística, o valor mais baixo em dois anos e meio. Olhando para a média do ano, Portugal fechou 2023 com uma inflação de 4,3 por cento, Quase metade do valor alcançado no ano anterior.