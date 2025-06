Inflação homóloga da OCDE manteve-se em 4,2% em abril

Num comunicado hoje divulgado, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) precisa que a Letónia e o Reino Unido registaram aumentos da inflação superiores a 0,5 pontos percentuais e que a inflação diminuiu 0,5 pontos ou mais no Canadá, Costa Rica, República Checa, Hungria e Polónia.

A inflação global em abril foi igual ou inferior a 2,0% em 11 países da OCDE, e inferior a 1,0% em cinco países.

Em Portugal, a inflação subiu de 1,9% em março para 2,1% em abril.

A inflação homóloga dos preços da energia na OCDE caiu para menos 0,2% em abril, contra 0,3% em março, com descidas em 29 países da OCDE e aumentos em apenas sete.

A inflação da energia subiu mais de 7,0 pontos na Turquia e no Reino Unido, cujo regulador aumentou o limite do preço da energia, e 2,7 pontos no Japão, onde o Governo reduziu os subsídios aos serviços públicos.

No Canadá, os preços da energia registaram uma descida acentuada, principalmente devido à eliminação do preço do carbono no consumidor e à descida dos preços do petróleo bruto.

Em relação à inflação dos produtos alimentares, a OCDE afirma que esta abrandou para 4,5%, contra 4,8% em março, enquanto a inflação subjacente (inflação menos produtos alimentares e energia) se manteve globalmente estável em 4,6%, contra 4,5% em março.

No G7, a inflação homóloga manteve-se estável em 2,4% em abril, apesar das descidas da inflação da energia e dos produtos alimentares.

A inflação subjacente continuou a ser o principal motor da inflação global em todos os países do G7, exceto no Japão, onde a contribuição combinada da inflação dos produtos alimentares e da energia excedeu a da inflação subjacente.

Na zona euro, a inflação homóloga medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) manteve-se em 2,2% em abril.

Um terceiro mês consecutivo de aumento da inflação homóloga dos produtos alimentares e um aumento de 0,3 pontos da inflação subjacente foram compensados por uma nova descida da inflação dos produtos energéticos, para menos 3,6%, adianta a OCDE.

Em maio de 2025, de acordo com a estimativa provisória do Eurostat, a inflação homóloga global na zona euro caiu para 1,9%.

"Estima-se que a inflação subjacente homóloga tenha diminuído 0,4 pontos, para 2,3%, a inflação dos serviços 0,8 pontos, para 3,2%, e a inflação da energia tenha permanecido estável.

No G20, a inflação homóloga manteve-se globalmente estável em 4,1% em abril, contra 4,2% em março.

A inflação global acelerou na Indonésia, tendo permanecido estável ou globalmente estável no Brasil, na China, na Índia, na Arábia Saudita e na África do Sul.

A inflação desceu na Argentina, mas manteve-se acima dos 45%.