Inflação homóloga da zona euro sobe para 2,2% em setembro

A inflação, medida pelo Índice Harmonizado dos Preços no Consumidor (IHPC), aumentou face à taxa de 1,7% registada em setembro de 2024 e na comparação com os 2,0% de agosto, um valor que se mantinha há três meses consecutivos.

De acordo com o serviço estatístico europeu, as taxas homólogas mais baixas foram registadas em Chipre (0,0%), França (1,1%), Itália e Grécia (ambas com 1,8%) e as taxas mais elevadas foram registadas na Roménia (8,6%), na Estónia (5,3%), na Croácia e na Eslováquia (ambas com 4,6%).

Em comparação com agosto de 2025, a inflação diminuiu em oito Estados-membros, permaneceu estável em quatro e aumentou em quinze.

Portugal registou, em agosto, o quinto menor IHPC (1,9%).

Em setembro de 2025, os maiores contributos para a taxa de inflação homóloga da zona euro vieram dos serviços (1,49 pontos percentuais, pontos percentuais), seguidos dos produtos alimentares, álcool e tabaco (0,58 pontos percentuais), dos produtos industriais excluindo energia (0,20 pontos percentuais) e da energia (-0,03 pontos percentuais).