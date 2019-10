Inflação na China acelera 3% em setembro, o maior aumento desde novembro de 2013

Lusa15 Out, 2019, 06:53 / atualizado em 15 Out, 2019, 07:11 | Economia

Como nos meses anteriores, os principais protagonistas desse aumento anual de preços foram os alimentos, que subiram 11,2%, informou hoje o Escritório Nacional de Estatística da China (ONE) em comunicado.

O aumento foi liderado pela subida do preço da carne, que aumentou 46,9% em relação a setembro de 2018 e 30,9% comparando com agosto de 2019.

Nesta seção, a carne de porco, um dos produtos mais procurados pelos consumidores chineses, aumentou 69,3%, uma vez que a sua produção foi reduzida pela epidemia da peste suína africana.

A China produz e consome dois terços da carne de porco no mundo.

Os preços dos vegetais frescos sofreram uma queda significativa no mês passado, 11,8% em relação ao ano anterior, enquanto as frutas subiram 7,7%.

Por outro lado, os preços dos ovos aumentaram 9,4% em setembro.

Apesar do aumento de 3% do índice de preços ao consumidor, estes valores estão alinhados com os objetivos do Governo chinês, que em março estabeleceu como meta para este ano um aumento da inflação em torno de 3%.