Inflação na China fixa-se em 0,3% em outubro

Este valor do IPC representa uma desaceleração de 0,1 ponto percentual em relação ao mês anterior, quando a inflação foi de 0,4%.

O indicador, divulgado pelo Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) chinês, está também abaixo das previsões mais difundidas entre os analistas, que esperavam que se mantivesse inalterado em relação a setembro.

O estatístico do GNE Dong Lijuan destacou a descida dos preços dos produtos alimentares e da gasolina.

As autoridades também divulgaram o índice de preços no produtor (PPI), que mede os preços industriais e que aprofundou o declínio de 2,8%, em setembro passado, para 2,9%, no mês em análise.