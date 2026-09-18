Inflação no Japão desacelera para 1,7% em agosto

A subida do indicador, que exclui os preços dos alimentos frescos devido à sua elevada volatilidade, foi divulgada horas antes da conclusão da reunião de dois dias do Banco do Japão sobre política monetária, na qual analistas e meios como o económico Nikkei esperam uma subida da taxa de juro de curto prazo para 1,25%, face ao atual 1%.

Segundo dados da Direção de Estatística do Ministério do Interior e Comunicações do país, os preços da energia voltaram ao terreno negativo, com uma queda de 0,7% em agosto, após a subida de 0,6% no mês anterior.

A eletricidade acelerou a descida para 2,4% em termos homólogos, contra 0,1% em julho, enquanto o gás encareceu 2% anual, face a 1,6% em julho.

A fatura do cabaz de compras subiu 2,7% em agosto, excluindo alimentos frescos, contra 3% em julho, enquanto os preços dos cereais intensificaram a queda, com uma queda de 3,4% homóloga.

Com a subida de 1,7% em agosto, o IPC manteve-se pelo oitavo mês consecutivo abaixo da meta de 2% do Banco do Japão, devido aos efeitos das subvenções governamentais para conter o aumento dos preços da energia provocado pela guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irão, bem como pela abolição de impostos sobre gasolina e gasóleo.