Inflação nos EUA abranda ligeiramente para 2,5% em janeiro

Na comparação mensal, de dezembro para janeiro, os preços mantiveram o ritmo de aumento de 0,3%.

Os dados divulgados pelo Departamento de Comércio no índice de gastos de consumo pessoal (PCE) ficaram em linha com o esperado pelos analistas e representam uma mudança, após uma tendência de aceleração da inflação desde outubro.

A inflação subjacente, que exclui os preços mais voláteis da energia e dos alimentos, também abrandou em relação ao mesmo mês do ano anterior (+2,6% contra +2,9% em dezembro), mas aumentou ligeiramente de um mês para o outro (+0,3% contra +0,2%).

A Fed, banco central norte-americano, tem como objetivo uma inflação de 2%.

Os dados de hoje contrariam os que foram divulgados há cerca de 15 dias por um outro índice de preços, que apontava para uma aceleração da inflação em janeiro.

De janeiro de 2024 para janeiro de 2025, os preços aumentaram 3%, mais uma décima do que no mês anterior, o que significa que a inflação acelerou pelo quarto mês consecutivo, segundo o índice CPI divulgado pelo Departamento do Trabalho no passado dia 12.

Os dados publicados hoje indicam ainda que os gastos das famílias caíram 0,2% num mês, embora o seu rendimento tenha aumentado 0,9%.