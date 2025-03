Inflação nos EUA abranda para 2,8% em fevereiro

Em janeiro, a taxa de inflação homóloga tinha ficado em 3% e agora os analistas esperavam um abrandamento para 2,9%.

Na comparação mensal, o índice de preços no consumidor aumentou 0,2%, contra 0,5% em janeiro, de acordo com os dados divulgados pelo Departamento do Trabalho. Os analistas previam que de janeiro para fevereiro o aumento fosse de 0,3%.

Em relação à inflação subjacente, que exclui os preços da alimentação e da energia por serem mais voláteis, na comparação mensal houve uma desaceleração para 0,2% contra 0,4% em janeiro e em relação ao mesmo período do ano anterior recuou de 3,3% para 3,1%.

A maioria dos economistas e analistas espera ver os preços começarem a subir no mercado interno dos Estados Unidos à medida que as novas tarifas decididas pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, entram em vigor.