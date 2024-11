Insolvência da Trust in News. Sindicato dos Jornalistas espera que salários sejam pagos

Foto: Sandra Henriques - Antena 1

A Trust in News vai requerer a convocação de uma Assembleia de Credores para a apresentação e fundamentação do plano. A decisão já foi anunciada aos trabalhadores da empresa.



O plano de recuperação surge depois do Processo Especial de Revitalização da empresa ter sido reprovado a 5 de novembro pela Autoridade Tributária e pela Segurança Social. O plano de recuperação surge depois do Processo Especial de Revitalização da empresa ter sido reprovado a 5 de novembro pela Autoridade Tributária e pela Segurança Social. É provável que a Trust in News proponha um perdão de dívida aos credores e um prazo alargado para o pagamento das dívidas ao Estado.



A empresa deve 8,1 milhões de euros à Autoridade Tributária e 8,9 milhões à Segurança Social.



Luís Simões acredita que, com este plano de recuperação, a empresa de media pague aos trabalhadores. Segundo o responsável, "ainda não foram pagos os salários de setembro" nem os de outubro.



"Ainda há algumas dívidas com os trabalhadores, era bom que fossem liquidadas".



A decisão de insolvência e posterior recuperação da empresa cabe agora ao tribunal de Sintra.



