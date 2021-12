Instalação de equipamentos sociais precisará apenas de licença camarária

A reforma do processo de licenciamento dos equipamentos sociais foi hoje aprovada em Conselho de Ministros e, segundo a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, acaba com o duplo licenciamento dos equipamentos sociais, e traz um processo mais ágil e mais célere na capacidade de requalificação e alargamento das respostas sociais.

"Com este diploma eliminamos um duplo licenciamento, o que significa que passaremos a ter um processo mais simplificado no âmbito do processo de instalação do equipamento", adiantou Ana Mendes Godinho.

De acordo com a ministra, o processo obrigará apenas a uma licença camarária relativamente à obra de construção e depois a entidade que irá gerir o funcionamento da resposta social terá de fazer uma "mera comunicação" à Segurança Social para que a resposta possa começar a funcionar.

Ana Mendes Godinho acrescentou que a Segurança Social poderá, no prazo de 30 dias, fazer uma vistoria para verificação, quando se trate de respostas residenciais.

Na opinião da governante, este "maior acompanhamento posterior da atividade" é para garantir uma "maior qualidade dos serviços prestados".