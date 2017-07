Interior "não pode continuar a ser o parente pobre do litoral" - Ana Catarina Mendes

Lusa 01 Jul, 2017, 23:13 | Economia

Ao intervir hoje na Guarda, na Convenção Distrital Autárquica de apresentação dos candidatos às Câmaras Municipais do distrito, Ana Catarina Mendes referiu que quando o PS governa olha para o país "no seu todo" e para as suas oportunidades e potencialidades.

"E, por isso, não foi por acaso que foi criada a Unidade de Missão para o Interior e a Coesão Territorial. É porque verdadeiramente o interior não pode continuar a ser o parente pobre do litoral. O interior tem que ter as mesmas oportunidades que o litoral e tem que ser aqui que as pessoas se fixam, porque foi aqui que nasceram, é aqui que querem crescer e é aqui que querem viver", disse a dirigente socialista.

Para Ana Catarina Mendes, criar oportunidades no interior "significa atrair mais emprego, significa atrair mais investimento".

"E não é por acaso que hoje em Portugal, nós, socialistas, podemos dizer que o crescimento da economia é o melhor desde 2009 e que o crescimento do PIB [Produto Interno Bruto] é o melhor desde a entrada de Portugal na zona Euro e isso é obra dos socialistas a trabalhar para os portugueses", disse.

A secretária-geral adjunta do PS afirmou ainda no seu discurso que o anterior Governo PSD/CDS-PP foi aquele que "mais tribunais encerrou" no país e o distrito da Guarda não foi exceção.

A socialista lembrou que com o Governo PS foram reabertos os tribunais de Fornos de Algodres e de Mêda, no distrito da Guarda, "porque essa era uma justa aspiração das populações que têm direito ao acesso à Justiça".

Ainda em relação ao distrito da Guarda, Ana Catarina Mendes afirmou que o atual Governo vai reabrir o Hotel de Turismo e a Pousada de Juventude da cidade da Guarda.

O PS anunciou hoje como candidatos autárquicos Eduardo Brito (Guarda), Joaquim Fernandes (Almeida), Esmeraldo Carvalhinho (Manteigas), José Albano Marques (Celorico da Beira), João Paulo Agra (Gouveia), António Dionísio (Sabugal), Jorge Liça (Vila Nova de Foz Côa) e Esperança Valongo (Pinhel).

Recandidatam-se pelo PS os atuais autarcas Manuel Fonseca (Fornos de Algodres), Anselmo Sousa (Mêda), Carlos Filipe Camelo (Seia), Paulo Langrouva (Figueira de Castelo Rodrigo), Amílcar Salvador (Trancoso) e o independente Joaquim Bonifácio (Aguiar da Beira).

O presidente da Federação Socialista da Guarda, António Saraiva, disse no seu discurso que os candidatos do partido aos 14 municípios do distrito "são, sem dúvida, os melhores candidatos e são o orgulho do PS como atuais e futuros autarcas de excelência".

As eleições decorrem a 01 de outubro.