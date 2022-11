Interligações energéticas. Portugal, Espanha e França têm de apresentar plano até 15 de dezembro

Na conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, no final da 33.ª cimeira luso-espanhola, que decorreu esta sexta-feira em Viana do Castelo, António Costa saudou o acordo alcançado em outubro entre Portugal, Espanha e França para a construção de interligações energéticas entre a Península Ibérica e o resto da Europa.

Segundo o primeiro-ministro, os governos dos três países estão a trabalhar para que, "depois do encontro em Alicante", no dia 9 de dezembro, possa ser apresentado "um projeto comum na União Europeia na data limite, que é 15 de dezembro".