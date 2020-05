Inventar em prol do ambiente para ser finalista na Academia Electrão

Em 2018, tornou-se a única entidade gestora em Portugal que pode oferecer um serviço de gestão de três fluxos de resíduos: equipamentos elétricos, pilhas e embalagens.

Academia Electrão promove segundo concurso

Depois do enorme êxito na primeira iniciativa que decorreu em 2019, com mais de 70 projetos a entrar na Academia, o Electrão volta este ano a promover um novo concurso.

deste concurso que promove ideias inovadoras na área da gestão de equipamentos elétricos, pilhas, acumuladores e embalagens usadas por mais um ano (maio de 2021).

Os projetos que já formalizaram a sua candidatura manter-se-ão válidos para avaliação em 2021, sendo o objetivo possibilitar a participação de todos e procurar mais projetos inovadores na área do ambiente, que contribuam para a economia circular e para a sustentabilidade ambiental.

"As candidaturas podem vir de todas as faixas etárias e de todos os segmentos da sociedade", diz Ana Matos.



A responsável de comunicação do Electrão refere que a Academia, nesta segunda edição, já contactou com mais de 1300 alunos do ensino superior devido ao enorme potencial que esta camada jovem representa na sociedade, quer na área científica quer na conceção de produtos inovadores.



Após avaliação por um júri multidisciplinar, as melhores dentro de cada área, verão os esforços recompensados com a atribuição de um prémio monetário de quatro mil euros por categoria. O valor global de prémios é de 20 mil euros.As candidaturas estão abertas, através do preenchimento de um formulário online em academiaelectrao.pt.

Reduzir, reutilizar e reciclar, mas também repensar e recusar



Nos dias correntes muito do que nos rodeia é composto por material facilmente descartável. E não é possível ficar indiferente às toneladas de lixo que todos os dias a população nacional produz.





Com os prazos estabelecidos até ao final de maio, este ano e devido à crise pandémica que assola Portugal, a empresa Associação de Gestão de Resíduos decidiu prolongar a data de receção das candidaturasOs projetos podem candidatar-se a uma das cinco categorias disponíveis, sendo estas: Arte, Contentorização, Digital, Mobilização e Valorização ElectrãoEmpresas, IPSS, escolas primárias, grupos individuais, todas as ideias e candidaturas são válidas

Para que tenha uma ideia, cada português produz em média cerca de 490 quilos de lixo por ano. Ou seja, o equivalente ao peso de dez de Torres Vasco da Gama/ano no total da população nacional .





Sabendo que entre 60 a 80 por cento deste lixo não é biológico, cabendo a cada um saber dar o melhor destino a estes resíduos.

, explica Ana Matos à RTP.

Todos nós "temos de repensar os nossos hábitos. Repensar como fazemos a utilização dos produtos e se precisamos de tanta coisa à nossa volta"

Pois esta recusa e o não repensar pode custar-nos não só o presente, mas o nosso futuro mais próximo.





Dar a quem mais precisa

Habituados que estamos a separar no Azul, no Verde e no Amarelo, por vezes não sabemos muito bem onde colocar certo tipo de material, que "acaba por morrer", como lâmpadas, aparelhos elétricos e electrónicos, ou mesmo pneus.





Existindo também outras formas de ajuda, através dos escuteiros, com a troca de pilhas velhas por bens alimentares para quem mais precisa, material que deixado ao abandono estará a contaminar o planeta onde vivemos. Material mais delicado que o plástico, papel ou vidro, impossível de ser eliminado pela natureza devido à vasta composição, que só através de métodos industriais se consegue reciclar.E pensando nos que procuram solução para esses resíduos, a página eletrónica do Electrão fornece o mapa e os locais onde pode gratuitamente entregar esses produtos, mas não só.A responsável de comunicação Ana Matos explica que para além dos "ecopontos vermelhos" existem locais, indicados no site Electrão, como os Quartéis dos Bombeiros, que recebem este tipo de material, que depois é convertido em ajuda para estas corporações.Existindo também outras formas de ajuda, através dos escuteiros, com a troca de pilhas velhas por bens alimentares para quem mais precisa, material que deixado ao abandono estará a contaminar o planeta onde vivemos.

Existem os chamados Pontos Electrão, de cor vermelha, geralmente localizados nas grandes superfícies que estão diariamente a receber os seus artigos para serem devidamente reencaminhados e reciclados