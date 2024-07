Investigação académica e setor empresarial dão cartas na Ilha Terceira

Sergey Konstantinov - Unsplash

A dois dias do debate do Estado da Nação, no Parlamento, olhamos para o investimento que tem sido feito, nas áreas da ciência, tecnologia e inovação.



A ocupação física do parque de ciência e tecnologia está esgotada, mas tendo em conta a procura por empresas locais, nacionais e internacionais, vai ser feita uma ampliação para dar resposta a mais empreendedores.