Investigação holandesa descobriu que está à venda vinho do Porto com idade falsa

São garrafas de Tawny 10 anos e 20 anos com vinho afinal mais novo. Portugal já terá sido alertado pelas autoridades holandesas para esta violação da legislação comunitária. O regulamento do IVPD permite que a idade que vem no rótulo de um vinho do porto não corresponda à idade do próprio vinho, desde que tenha a cor e o sabor esperados.