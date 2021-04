Investigadores precários do IPMA reclamam integração nos quadros no âmbito do PREVPAP

"O IPMA é o único Laboratório de Estado (LE) onde a lei não foi cumprida, pois os restantes LE já procederam à regularização e integração dos seus investigadores homologados no âmbito do PREVPAP [Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública]", sustentam em comunicado.

Segundo referem, "o Ministério do Mar, que tutela um recurso estratégico crucial e merecedor do estatuto de desígnio nacional, pomposamente propalado em inúmeras ocasiões por diversas entidades, continua a arrastar este processo com total desrespeito e desvalorização pelos investigadores do único instituto que representa um pilar no apoio à tutela, setor produtivo e sociedade para a investigação dos recursos do mar".

A reivindicação dos 25 investigadores, que continuam a aguardar a regularização do seu vínculo e a integração na carreira de investigação científica, surge na sequência de declarações do primeiro-ministro durante a inauguração do navio Mário Ruivo, na segunda-feira, em que reiterou a importância da investigação do mar.

"A maioria destes investigadores tem mais de 10 anos de experiência pós-doutoral e alguns com mais de 20 anos de trabalho, dedicação e representação do IPMA. Durante este longo período, têm exercido funções indispensáveis para o cumprimento da missão do IPMA, na coordenação de projetos nacionais e internacionais, na publicação de artigos com alto fator de impacto nas respetivas áreas científicas, e com isso têm contribuído para o prestígio da investigação e desenvolvimento (I&D) realizada em Portugal", salientam.

Recordando que o PREVPAP teve início em 2017 (de acordo com a Lei n.º 112/2017) e pretendeu "corrigir injustiças flagrantes e regularizar situações contratuais desajustadas de trabalhadores com funções de caráter permanente", os investidores destacam que "os Orçamentos de Estado anteriores (2019 e 2020) já previam a conclusão do programa, de modo a terminar este longo processo".

"Assim, passados mais de três anos após o início do processo legislativo que desencadeou o PREVPAP, urge concluir aquilo que é da mais elementar justiça: a regularização da situação contratual e integração destes 25 investigadores nos quadros do IPMA", afirmam.

Conforme salientam, "o arrastar desta situação viola o princípio da igualdade constitucionalmente consagrado, ignora o caráter de urgência e os prazos legalmente previstos para o PREVPAP, discriminando e prejudicando, profissional e pessoalmente, todos os investigadores envolvidos e afetados por este atraso injusto".