Investimento de 3,2 ME requalifica uma das principais entradas de Fátima

"Para o final do verão, poderá haver condições para iniciar a obra, haja empresas interessadas na execução e visto do Tribunal de Contas", afirmou Luís Albuquerque, assinalando que esta via é, "talvez, a segunda entrada com maior fluxo de peregrinos e por onde circula a maioria dos peregrinos oriundos do sul do país".

Luís Albuquerque adiantou que a requalificação contempla duas fases, sendo que a primeira, de 3,2 milhões de euros, que vai ser agora objeto de concurso público, compreende cerca de três quilómetros, entre a rotunda das Oliveiras e Boleiros, na freguesia de Fátima, a mesma distância da segunda fase, até ao limite do concelho de Ourém com o de Alcanena.

"É uma obra feita com fundos próprios", especificou, referindo que contempla, além do piso, mobiliário urbano, iluminação pública, passeios e uma ecovia.

"Em termos gerais, é o mesmo que está feito entre as rotundas das Oliveiras e Sul, esta na cidade de Fátima", disse.

Segundo o autarca, o investimento visa "dar dignidade, segurança e conforto aos habitantes e a quem visita" Fátima.

Luís Albuquerque explicou que falta ainda a requalificação da Avenida Irmã Lúcia de Jesus, que liga a rotunda Sul à sede de freguesia de Fátima, a estrada da Batalha e a Avenida Papa João XXIII (acesso à Autoestrada 1).

"Gostava que houvesse melhores condições para receber os milhões de peregrinos que chegam a Fátima, mas o município não tem condições para fazer todas estas obras em simultâneo e sozinho", observou, manifestando o desejo de que o Governo, "a exemplo do que aconteceu em 2017, quando o papa Francisco fez a primeira visita a Fátima, possa comparticipar nalgum investimento".

O papa Francisco vai deslocar-se de novo a Fátima por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, em agosto de 2023.

O presidente da Câmara de Ourém, no distrito de Santarém, acrescentou que os trabalhos na principal via de entrada de peregrinos a pé em Fátima, a estrada da Loureira, da rotunda Norte até ao limite do concelho com Leiria, vão estar concluídos no próximo mês.

Trata-se de uma requalificação de 1,8 milhões de euros, suportados também integralmente pelo município.

Entretanto, a Câmara de Leiria fez saber que "é intenção do Município intervir na designada estrada da Loureira, existindo um projeto de requalificação viária".

"Pretende-se alargar o âmbito da intervenção, ou seja, a empreitada deverá incidir em toda a extensão da via, desde o entroncamento com a Nacional 113, na Quinta da Sardinha, até ao limite do concelho, estando, por isso, o projeto em fase de reapreciação", de acordo com informação enviada à Lusa.