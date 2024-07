A empresa de Alverca investiu mais de 90 milhões de euros para integrar a rede de centros autorizados da Pratt & Whitney.



O projeto incluiu a construção de novas instalações de 8000 metros quadrados, aquisição de equipamentos e tecnologias e ainda o desenvolvimento do maior banco de ensaios do país.



Serão criados mais 200 postos de trabalho altamente qualificados. A OGMA vai triplicar as receitas em resultado da nova linha de manutenção de motores.