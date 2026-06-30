Investimento de residentes de Macau em títulos lusófonos cresce 12% em 2025

Segundo dados da Autoridade Monetária de Macau (AMCM), no conjunto, os investimentos externos dos residentes de Macau -- incluindo indivíduos, Governo e outras entidades, mas excluindo as reservas cambiais da Região Administrativa Especial -- atingiram 1,3 biliões de patacas (148,1 mil milhões de euros) no final de 2025, mais 6,3% face a junho e 16,1% em relação ao final de 2024.

Entre os componentes da carteira, os títulos representativos de capital somaram 354,8 mil milhões de patacas (37,6 mil milhões de euros), as obrigações a longo prazo 871,3 mil milhões (92,3 mil milhões de euros) e as obrigações a curto prazo 171,9 mil milhões (18,2 mil milhões de euros), traduzindo aumentos de 12,1%, 16,1% e 25,4%, respetivamente, face a 2024.

A região asiática manteve a maior fatia da carteira (42,3%), seguida pela América do Norte (24,6%), Europa (16,6%), Atlântico Norte e Caraíbas (10,6%) e Oceânia (2,3%).

O investimento em títulos emitidos por entidades do interior da China representou 25% do total (349,5 mil milhões de patacas; 37,0 mil milhões de euros), enquanto a quota de Hong Kong aumentou para 10,1% (141,2 mil milhões; 14,9 mil milhões de euros).

Nos Estados Unidos, os investimentos dos residentes de Macau em títulos atingiram 318,1 mil milhões de patacas (33,7 mil milhões de euros), correspondendo a 22,8% da carteira externa.

Na Europa, o valor de mercado foi de 231,5 mil milhões de patacas (24,5 mil milhões de euros), com maior peso na Irlanda (6,9 mil milhões de euros), Luxemburgo (4,9 mil milhões de euros) e Reino Unido (4,7 mil milhões de euros).

No Atlântico Norte e Caraíbas, os investimentos alcançaram 147,7 mil milhões de patacas (15,6 mil milhões de euros), destacando-se as Ilhas Virgens Britânicas (7,6 mil milhões de euros) e as Ilhas Caimão (7,6 mil milhões de euros).

Já nos países integrados na iniciativa "Uma Faixa, Uma Rota" (excluindo a China), os investimentos somaram 127,8 mil milhões de patacas (13,6 mil milhões de euros), representando 9,1% da carteira externa.

"Uma Faixa, Uma Rota" é um megaprojeto global de infraestrutura e comércio lançado pela China em 2013, que procura desenvolver as ligações económicas e políticas do país com outros mercados na Ásia, África e Europa.