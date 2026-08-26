Investimento direto estrangeiro em Portugal soma 6.700 milhões de euros no 1.º semestre

De acordo com o Banco de Portugal (BdP), até junho, as transações de investimento direto do exterior (IDE) totalizaram 6,7 mil milhões de euros, enquanto no primeiro semestre de 2025 tinha registado um valor negativo, sendo que o investimento realizado no capital de entidades portuguesas ascendeu a 6 mil milhões de euros.

Neste período, foram os investidores residentes em países europeus que mais investiram em Portugal, com destaque para o aumento do investimento proveniente de França (7 mil milhões) e de Espanha (1,9 mil milhões de euros), que foi "parcialmente compensado" pela redução do investimento do Luxemburgo (-4,6 mil milhões de euros).

Em sentido inverso, no que respeita ao investimento direto de Portugal no exterior (IPE), as transações no primeiro semestre do ano somaram 0,2 mil milhões de euros, valor explicado sobretudo pelo investimento realizado no capital de entidades não residentes.

No que respeita ao `stock` de IDE em Portugal, no final do primeiro semestre de 2026 era de 225,1 mil milhões de euros, enquanto o `stock` de IPE era de 82,2 mil milhões de euros.

Estes montantes representavam, respetivamente, 71% e 26% do Produto Interno Bruto (PIB) português.